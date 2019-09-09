لمكافحة الفساد.. البيئة: فحص عادم 5066 سيارة وعقد 700 ندوة توعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة البيئة إنها تمكنت من خلال المحاور المنتشرة في محافظات منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، من تجميع ما يقرب من 11749 طنًا من قش الأرز، ولم يتم رصد أية حرائق للمخلفات الزراعية وذلك في إطار توجيهات وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.



وأضافت الوزارة، اليوم الاثنين، إنه تم تنفيذ مجموعة من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 5066 سيارة تبين مطابقة 4169 منها ومخالفة 897 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه المخالفين.

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وفي مجال التفتيش على المنشآت الصناعية، قامت فرق التفتيش التابعة لوزارة البيئة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 1006 منشأة صناعية تبين منها مطابقة 463 منها وتوقف 341 عن العمل ومخالفة 202 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما وصل عدد البلاغات التي ترد إلى خدمة المواطنين بالوزارة إلى 20 بلاغًا، وتم التعامل معهم وتوجيه المحاور المختصة إلى أماكن تلك البلاغات.

واستكمالًا للدور التوعوي لوزارة البيئة، عقدت الأفرع الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز 700 ندوة توعوية للمزارعين لتعريفهم بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والاستفادة منه.