مصدر بالتنمية المحلية يكشف مصير التوكتوك بعد قرار الميني فان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل جهود الوزارة في تطبيق قرار مجلس الوزراء باستبدال سيارات الميني فان بالتوكتوك على مستوى محافظات الجمهورية.
وأوضح المصدر، لمصراوي، أن الوزارة مستمرة في جهودها نحو ترخيص مركبات التوكتوك رغم صدور قرار الاستبدال، وذلك لأن هذا القرار الجديد يطبق في المدن وعواصم المحافظات فقط ولا ينطبق على القرى والنجوع الصغيرة.
وأكد المصدر، أن الوزارة تعمل على بحث آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن سيارات الميني فان مع الجهات المختصة وذلك تميهدًا لبدء العمل به خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قرر حظر سير مركبات التوكتوك في مختلف المحافظات على أن يتم اسبتدال الميني فان بالتوكتوك.
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