محافظ الجيزة يوجه برفع الإشغالات بمحيط المدارس وشن حملات على المطاعم المجاورة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برفع الإشغالات والباعة الجائلين وإزالة أي مخلفات أو قمامة من محيط المدارس ومراجعة الأسوار والمباني الملاصقة لها؛ للتأكد من سلامتها الإنشائية، إضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وأسوار الكباري والإبلاغ الفوري لتلاشي حدوث أي معوقات.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي؛ لبحث الاستعدادات التي تقوم بها مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وكلف محافظ الجيزة، خلال الاجتماع، أجهزة المتابعة والتفتيش بالمرور الدوري على المدارس ورصد أي معوقات موجودة لسرعة حلها، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة مستمرة وهناك متابعة دورية لها بمختلف الإدارات التعليمية؛ للانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

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ووجه مديريتي التموين والصحة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز؛ لشن حملات على المطاعم والمحلات المجاورة للمدارس، والتأكد من سلامة الأطعمة والمنتجات المعروضة؛ حفاظا على صحة الطلاب المترددين على تلك المطاعم، مؤكدا غلق أي منشأة تعرض منتجات غير صالحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه مدير مديرية الشباب أحمد عبد الوكيل بإقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس من شنط وأدوات مكتبية بأسعار مخفضة بمراكز الشباب؛ للتسهيل على المواطنين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وطالب خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية من الأثاثات وأعمال الصيانة بالمدارس؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد.

يذكر أن محافظة الجيزة كانت قد افتتحت 6 معارض لمستلزمات المدارس، حيث افتتح أول أمس معرض (عودة المدارس) بالمنيب، وتفقد أروقة المعرض والمنتجات المعروضة من حيث الجودة والأسعار المعلنة، موجها الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض، كما وجه بعض العارضين بتخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية عن الأسعار المعلنة، وذلك في إطار دور المحافظة المهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، مع بداية العام الدراسي ومحاربة الغلاء.​