مصر | بـ"5 ملايين جنيه".. سقوط شخص حاول تهريب بضائع أجنبية بميناء سفاجا

وكانت معلومات قد وردت لشرطة ميناء سفاجا البحري، تفيد باعتزام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ، والقادم من ميناء إحدى الدول العربية، تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

وعقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنه أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط المذكور وبحوزته كمية من المستلزمات الطبية والتجميلية بإجمالي 1813 جهاز وعبوة متنوعة مخفاه ضمن أمتعته.

وبمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد التهريب والاتجار وقدرت القيمة والرسوم بمبلغ 4 ملايين و859 ألف و895 جنيهًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية على المنافذ الشرعية للبلاد.

وأسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (901) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

Advertisements

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء



أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4416) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات



أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (55) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة



أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (2) قضيتين.

هذا وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.