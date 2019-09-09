مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في مقتل "عريس العمرانية على أيدي زوجته"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في مقتل "عريس العمرانية على أيدي زوجته" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي لجثة "عريس العمرانية" ويدعى "أحمد سيد" الذي ذبح على أيدي زوجته "وردة.ر" بعد 4 أشهر زواج، وذلك لاستكمال التحقيقات اللازمة، فيما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.

تابعت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة مقتل عريس العمرانية ويدعى "أحمد سيد" على أيدى زوجته وتدعى "وردة.ر" ثلاثينية العمر، بعدما سددت له 3 طعنات متفرقة في جسده، فيما أمرت بإرسال السلاح المستخدم في الجريمة "سكين المطبخ" إلى المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير للوقوف على ظروف الواقعة.

وكشف مصدر مطلع، أن سيدة ثلاثينية العمر قامت بطعن زوجها 3 طعنات تدعى "وردة.ر" ثلاثينية العمر، وهي ابنة عمته، وتزوجت منذ 4 أشهر، مضيفًا أنها الزوجة الثانية ولديها ابن من زوجها الأول ويبلغ من العمر 12 عامًا، مضيفًا أن الزوج القتيل ويدعى "أحمد.ش"، يعمل سائق علي تاكس، وكان يحب نجل زوجته ويعتبره ابنه.

وكان خلاف حدث في صباح يوم الواقعة كان بدايته مزاح بينهم، إلى تحول لمشادة كلامية دفعتها لأخذ سكينة المطبخ وطعنته 3 طعنات، ومنهم طعنة بالقلب، التي لفظ أنفاسه الأخيرة بها.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس السيدة في واقعة قتل زوجها ويدعى "أحمد.ش" يبلغ من العمر 35 عامًا، على أيديها بمنطقة العمرانية بعد تسديد 3 طعنات متفرقة في جسده، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وواصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل زوج ويدعى "أحمد.ش" يبلغ من العمر 35 عامًا على أيدى زوجته بمنطقة العمرانية، بعدما سددت له 3 طعنات متفرقة بجسده، حتى لفط أنفاسه الأخيرة، فيما انتدبت النيابة الطب الشرعي للتشريح، وكتابة تقرير واف للوقوف على ظروف الوفاة وملابسات، وطلبت التحريات حول الواقعة.

بداية الواقعة، سددت سيدة ثلاثينية العمر، 3 طعنات بجسد زوجها ويدعى "أحمد.ش"بالعمرانية بمنطقة الجيزة، وفي التحقيقات الأولية أفادت الزوجة أن الزوج هو الذي قام بشتمها وسبها بعدما كانا في وصلة من المزاح مما دفعها للقتل.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول عامل يدعى "أحمد" جثة هامدة وبها آثار طعنات بالجسم، وعلى الفور انتقل للمستشفى وخلال المعاينة الأولية من مفتش الصحة، أن الزوج سدد له 3 طعنات، حتى سقط جثة هامدة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ويدعى "أحمد" بسبب وصلة مزاح انتهت باعتدائه عليها بالسب والشتم، مما دفعها إلى قتله.

كانت المعاينة الأولية أن سيدة سددت 3 طعنات مما لفظ أنفاسه والأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

