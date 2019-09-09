مصر | تأجيل محاكمة 6 محامين لاعتصامهم بمحكمة حلوان لـ16 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 6 محامين لاعتصامهم بمحكمة حلوان لـ16 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح حلوان، أولى جلسات محاكمة 6 محامين "مخلى سبيلهم" على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان، لجلسة 16 سبتمبر الجاري، إداريًا لحضور القاضي الأصيل.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المحامين الستة في الأول من ديسمبر 2016 استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف لتهديد المجني عليهم أعضاء نيابة التبين و15 مايو بقصد ترويعهم وإجبارهم على الامتناع عن أداء وظائفهم بالإضافة لتعريض سلامتهم للخطر.