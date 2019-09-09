مصر | "المفوضين" تحجز دعوى حضانة "الأب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المفوضين" تحجز دعوى حضانة "الأب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة المفوضين برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20،من القانون رقم 25 لسنة 1929 والتي تنص على أستمرار الأبن مع الزوجه لمدة ١٥ عاما بينما يراه الأب لمدة ساعات اسبوعيا، وتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، للتقرير.

وتنص الفقرة الثانية أولًا، بقبول الطعن شكلا، ثانيا: بعدم دستورية نص الفقربتعة 20 وضرورة سرعة تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصور يقع الضرر على الأباء.