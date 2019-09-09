أخبار مصر | التربية والتعليم: تكليف "لونجمان" بتوزيع كتاب الـ"كونكت بلس" على المدارس "مجانًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التربية والتعليم: تكليف "لونجمان" بتوزيع كتاب الـ"كونكت بلس" على المدارس "مجانًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الوزارة خلال الخطاب أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد وافق على المواصفات الفنية وقيمة حقوق التأليف لكتاب "كونكت بلس" بمرحلة رياض الاطفال وكذلك الصف الأول والثاني الابتدائى، وتم تكليف شركة لونجمان بتوصيل الكتب المشار إليها مجانًا لجميع المدارس الابتدائية على مستوى جمهورية مصر العربية لتخفيف الاعباء المالية على أولياء الأمور.
وقالت الوزارة فى خطابها أنها تنبه على المديريات التعليمية بسداد قيمة كتايى (الطالب والانشطة) لـ" كونكت بلس" والتى يتم تدريسهما لكل من طلاب مرحلة رياض الاطفال والصفى الأول والثاني الابتدائي بمبلغ 75 جنيهًا لكل كتاب على حده عن كل فصل دراسي وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان.
ونظرًا للإقبال المتزايد على المدارس الرسمية والمتميزة للغات، ومع الإقبال الشديد لأولياء الأمور على التقديم لهذه المدارس خلال الفترة المحددة من كل عام لقبول الطلبات، وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على استيعاب وقبول جميع الأطفال من هم في سن الخمس سنوات أو تجاوزوها بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات، حرصًا من وزارة التربية والتعليم الفني على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة لأطفالنا.
كما وجه قطاع التعليم العام خطابًا إلي مديري المديريات التعليمية بأخذ كافة التدابير لتجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب على المحافظين؛ لإبداء ما يرونه مناسبًا في هذا الشأن، وتتضمن هذه المقترحات الآتي: حصر واستغلال الفراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة، وحصر الفراغات داخل المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة)، واستخدام الفراغات داخل المدرسة الإعدادية بنات والثانوية بنات (فصول ملحقة)، بالإضافة إلى زيادة الكثافة بالقاعات الدراسية، وأي بديل آخر شريطة التوافق مع النظام الجديد للتعليم.
وتم تكليف السادة مديري المديريات بعرض تلك المقترحات والحلول علي السيد المحافظ لإبداء ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.