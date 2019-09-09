أخبار مصر | التربية والتعليم: تكليف "لونجمان" بتوزيع كتاب الـ"كونكت بلس" على المدارس "مجانًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التربية والتعليم: تكليف "لونجمان" بتوزيع كتاب الـ"كونكت بلس" على المدارس "مجانًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاب هام وعاجل فى إطار حرصها على تحقيق تطبيق نظام التعليم الجديد بمرحلة رياض الاطفال بمستويها الاول والثاني، وكذلك الصف الأول والثاني الابتدائي، وسعيها لتحقيق الصالح العام ورعاية الطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية.



قالت الوزارة خلال الخطاب أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد وافق على المواصفات الفنية وقيمة حقوق التأليف لكتاب "كونكت بلس" بمرحلة رياض الاطفال وكذلك الصف الأول والثاني الابتدائى، وتم تكليف شركة لونجمان بتوصيل الكتب المشار إليها مجانًا لجميع المدارس الابتدائية على مستوى جمهورية مصر العربية لتخفيف الاعباء المالية على أولياء الأمور.



وقالت الوزارة فى خطابها أنها تنبه على المديريات التعليمية بسداد قيمة كتايى (الطالب والانشطة) لـ" كونكت بلس" والتى يتم تدريسهما لكل من طلاب مرحلة رياض الاطفال والصفى الأول والثاني الابتدائي بمبلغ 75 جنيهًا لكل كتاب على حده عن كل فصل دراسي وذلك بصورة مباشرة لصالح شركة لونجمان.