أخبار مصر | محافظ القاهرة: استرداد 7466 فدانا من مغتصبي أراضي الدولة بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة: استرداد 7466 فدانا من مغتصبي أراضي الدولة بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه في إطار مجهودات المحافظة باسترداد أراضي الدولة وإزالة أي تعديات عليها، وفي إطار الموجة الـ13 لاسترداد أراضي الدولة، تمكنت أجهزة المحافظة بالتعاون مع قوات الأمن من توجيه أكبر ضربة لمغتصبي أراضي الدولة باسترداد (7466) فدان بمنطقة طريق العين السخنة بنطاق حي المعصرة والمعروفة بأرض الإبل.

وتابع "محافظ القاهرة" تم التحفظ على المساحة ووضع لافتات عليها للتعريف بأنها أراضي ملك المحافظة ولا يمكن التعامل عليها إلا بمعرفة أملاك المحافظة.

وأضاف عبدالعال، أن أجهزة المحافظة قد تمكنت من خلال الموجة الـ13 من استرداد أكثر من 2 مليون متر2 وإزالة 85 حالة تعد عليها بخلاف أرض الإبل مشيرًا إلى أنه لا رجعة نهائيًا فى ترسيخ هيبة الدولة وإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين المتعدين على أراضى الدولة مهما كان موقعهم.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها.

وفي ذات السياق تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أحياء النزهة ومصر الجديدة، للوقوف على أخر المستجدات من أعمال التطوير، وعدد من المحاور المرورية والتي يقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وشملت شوارع حسين كمال والثورة من تقاطعه مع الميرغني وصولا حتي كوبري أبو غزالة، وكذلك شوارع الحرية وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق مع إقامة عدد من كباري السيارات العلوية بالتقاطعات بالميادين المحورية بمصر الجديدة والتي سوف تساهم في تحقيق سيولة مرورية بالمنطقة.

وأصدر المحافظ تعليماته خلالها لرئيس حي النزهة برفع مخلفات مشروع تطوير مخرج محور المليون شجرة.

أكد علي ضرورة عودة الشئ لأصله فور الانتهاء من أي اعمال حفر لإحلال وتجديد المرافق والعناية بالمسطحات الخضراء وتقليم الأشجار، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مسار مترو مصر الجديدة من ميدان روكسي وصولا إلي ميدان رمسيس.

ووجه المحافظ برفع كفاءة السور الفاصل بين المسارين وتنفيذه بنسق حضاري متميز، ومراجعة أسفل الكباري بمنطقة غمرة وإعادة تنسيقها مع رفع كفاءة أعمدة الإنارة والتأكيد علي إغلاق فتحاتها بإحكام.