أخبار مصر | استثمارات زراعية بـ8 مليارات جنيه لإنتاج مليون طن من الأسمدة المتخصصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استثمارات زراعية بـ8 مليارات جنيه لإنتاج مليون طن من الأسمدة المتخصصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور عدد من الشركات الزراعية الكبرى التي تستهدف دعم السوق المصري ورفع كفاءته الإنتاجية ورفع معدلات التصدير للخارج، جناح شركة إيفرجرو للأسمدة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بصالة 1 في افتتاح الدورة الـ 32 لمعرض صحاري الزراعي الدولي لأفريقيا والشرق الأوسط، والذي يقام في الفترة من 9-12 سبتمبر، وذلك بحضور اللواء جمال الخشن نائب رئيس مجلس إدارة ايفرجرو، وعدد من رجال الأعمال والخبراء الزراعيين والشركات.

وأكد اللواء جمال الخشن، أن وجود شركة " إيفرجرو" للأسمدة هذا العام بالمعرض تختلف عن السنوات السابقة، حيث تقدم كل ما هو جديد في الزراعة، خاصة بعد أن وصل إنتاجنا إلى مليون طن من الأسمدة المتخصصة والكيماويات سنويا باستثمارات تبلغ ٨ مليارات جنيه، منها سلفات البوتاسيوم وحامض الكبريتيك المركز ٩٨.٥ ٪؜ وNPK و نترات الكالسيوم وكالسيوم كلوريد، كما نستهدف إلى افتتاح مصانع خلال النصف الأول من ٢٠٢٠، منها مصنع DCP (ثنائي فوسفات الكالسيوم) بطاقة إنتاجية ١١٠ الف طن سنويا، ومصنع جديد لكلوريد الكالسيوم ليصبح إجمالي الإنتاج ١٥٠ الف طن سنويا" .

وأضاف: "إننا نصدر حاليا لأكثر من ٧٠ دولة، كما نعمل على زيادة معدل صادرات الشركة إلى 100 دولة حول العالم، بعد أن بلغ تصديرنا عدة دول منها اليابان وأمريكا وإيطاليا واليونان، وكذلك من بين الدول العربية المغرب والجزائر، خاصة وان الشركة حصلت على العديد من شهادات الإيزو (الجودة) وهي ISO ٩٠٠١ ، ١٤٠٠١ ، ١٨٠٠١ ، ١٧٠٢٥، كما إنها مسجلة بشهادة REACH من الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيساعد على أن يجني بثماره المرجوه في دعم السوق المصري، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للفلاح المصري بأعلى مستوى ممكن من خلال فريق بحثي متكامل".

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بينما أشاد مصطفى فؤاد رئيس القطاع التجاري بمشاركة الشركات المصرية والعالمية التي تقوم بإنتاج الطاقة الشمسية لتوفير حلول بديلة بدلا من السولار، و بالتالي تقليل التكلفة على المزارع، كما ناشد كبرى الشركات العاملة فى القطاع الزراعي المشاركة في معرض صحاري بتقديم كل سبل الدعم للفلاح المصري، والخروج بأفكار جديدة ومتطورة تستهدف خلق رؤية ناجزة لدعم الزراعة المصرية ورفع كفاءتها وزيادة التصدير للخارج ولا سيما أن عددا كبيرا من الدول الأجنبية تشارك فى المعرض ومنها روسيا والصين والهند، ما يعتبر فرصة ذهبية لنقل خبرات مصر الزراعية المتطورة للخارج".

وأشار الخشن، إلى "أن صحاري من أضخم المعارض المتخصصة وأوسعها نطاقًا، ويُصنف كأكبر معرض زراعي دولي تنفرد مصر بإقامته سنويًّا في أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يُغطي احتياجات المزارع والمشروعات الزراعية الكبيرة والصغيرة كافة، كما أنه بمثابة نقل تجارب الشركات من مختلف الدول في المجال الزراعي، وهدفنا في الشركة تحقيق رؤية الشركة في دعم السوق المصري خلال عام 2020".

يذكر أن معرض صحاري، هو أكبر معرض زراعي في الشرق الأوسط يضم هذا العام أكثر من 250 شركة عارضة من 36 دولة تُمثل أكثر من 600 علامة تجارية، منها دول الصين، وروسيا، وإيطاليا، والهند، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، واليونان، وقبرص، وتايلاند، وإسبانيا، ويُتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر على مدار أيام المعرض.

ويشمل المعرض كل القطاعات المختصة بالزراعة داخل أقسامه، وتضم قطاعين جديدين لأول مرة بالمعرض، قطاع الثروة المائية؛ حيث تعتبر مصر من الدول الرائدة في مجال تصدير الأسماك المنتجة محليًّا، لتحتل المركز الخامس عالميًّا من خلال حجم الصادرات السمكية، بالإضافة إلى القطاع الخاص بإنتاج الثروة الحيوانية "الماشية" وصناعة الألبان وقطاع المواد والتطبيقات الزراعية، وكل ما يخص قطاع البنية التحتية الزراعية، وقطاع الأعمال لما بعد الحصاد، وقطاع الصناعات الزراعية، وقطاع الزراعة المستدامة، وأخيرًا قطاع الآلات والمعدات الزراعية.