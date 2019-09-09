أخبار مصر | فرج عامر: الأكاديمية الوطنية للتدريب لها دور في تولي الشباب للمواقع القيادية بالدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: الأكاديمية الوطنية للتدريب لها دور في تولي الشباب للمواقع القيادية بالدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دور الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنفيذ البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، مُشيدًا بتصريحات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج التى أكدت فيها انها من خلال النماذج التى رأتها تعرفت على شباب لديهم فكر عال ومؤهل ثقافيًا وان الأكاديمية الذى لا يقتصر فقط على القاهرة والإسكندرية، بل يصل إلى كافة المحافظات فى الدلتا والصعيد.

وقال عامر، إن هذه الأكاديمية سيكون لها دورها فى تأهيل الشباب المصرى لتولى المواقع القيادية داخل جميع مؤسسات الدولة وإكساب العاملين بالجهازالإداري للدولة العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعليم وفهم وتطبيق أحدث النظريات الإدارية والتعرف على النظم السياسية والقواعدالحاكمة للعمل السياسي والحكومي، وتأهيل الملتحقين بالبرنامج من كوادر الصف الثاني بحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مناصب قيادية في المستقبل، مُوجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب هذه المبادرة المهمة مناشدا الشباب المصرى والكوادر داخل مؤسسات الدولة بالالتحاق بهذه الأكاديمية واغتنام الفرص لتولى المواقع القيادية بمؤسسات الدولة.

وتستكمل الأكاديمية الوطنية للتدريب، عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين والتى بدأت أمس الأول.

وصرح عدد من الوزراء بأرائهم في المشاركة بعملية المقابلات الشخصية للقبول في البرنامج، حيث قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، إنه من خلال النماذج التى رأتها اليوم، تعرفت على شباب لديهم فكر عال وممؤهل ثقافيًا، مشيرة إلى أن البرنامج معد جيدًا من خلال استمارة التقديم، وأثنت الوزيرة على دور الأكاديمية الذى لا يقتصر فقط على القاهرة والإسكندرية، بل يصل إلى كافة المحافظات فى الدلتا والصعيد، داعية الشباب إلى اغتنام الفرصة.

من جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنها ترى أن الأكاديمية ليست فقط مكانًا للتدريب بل تستطيع أن تكون منصة لرفع الوعي على مختلف مواضيع التنمية، ومنصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، حيث أثبتت نفسها على مستوى تدريب وتأهيل كوادر الدولة المختلفة، كما أن الإجراءات التي تمت في عملية إتاحة الفرص للمتقدمين بالبرنامج والشروط والمعايير كانت جيدة.