أخبار مصر | صرف 10 شهور مكافأة للعامل المتوفي في حادث علي باب شركته بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صرف 10 شهور مكافأة للعامل المتوفي في حادث علي باب شركته بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد، أن الشركة قررت صرف كافة المستحقات المقررة قانونا، للعامل الذي توفى أمس نتيجة تصادم دراجته بالبخارية بإحدى سيارات الشركة، وهي أجر شهرين كمصاريف جنازة، وشهر وفاة، وشهرين تاليين "بإجمالي خمسة أشهر"، بالإضافة إلي صرف أجر٥ شهور مكافأة من الشركة لأسرة الفقيد.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أصدر قرار لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بمتابعة مستحقات وتعويضات العامل باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد تلقي تقريرا عاجلا في وقت سابق يفيد بوفاة عامل بشركة "فيلوستى ابارلز" نتيجة تصادم دراجته البخارية مع أتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، مشيرا إلي أن العامل المتوفي يدعي السيد أحمد أمين، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن فى عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

وقد شيعت جنازة العامل المتوفي أمس الأحد بحضور 2500 عامل في الوردية الأولي لعمل الشركة.

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وكان وزير القوى العاملة أصدر قرار أمس الأحد، تعليمات فورية لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بمتابعة حادث وفاة عامل بشركة "فيلوستى ابارلز" نتيجة تصادم دراجته البخارية مع أتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، للوقوف على أسبابه ومتابعة مستحقات وتعويضات العامل باعتبارها إصابة عمل وهو في طريقه للعمل.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عاجلًا، اليوم الأحد، من مدير مديرية القوى العاملة الإسماعيلية ياسر سعيد، أشار فيه إلى أن الحادث وقع صباح اليوم بشركة فيلوستى ابارلز للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وإن العامل المتوفي يدعي السيد أحمد أمين، وكان يقود دراجة بخارية وتصادم مع اتوبيس الشركة من الخلف وأدى إلى وفاته فى الحال، ويعمل بقسم التعبئة، ويسكن فى عزبة الجمالين السبع آبار الشرقية مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية.

وأصدر مدير الشركة تعليمات بإعطاء العاملين في الوردية الأولي إجازة اليوم لحضور جنازة العامل المتوفي، وتتابع المديرية مع الشركة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق العامل وورثته.