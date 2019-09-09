أخبار مصر | أول تعقيب للبرلمان على توجيهات "السيسي" باستكمال الإجراءات الفنية لتنفيذ مشروع "الضبعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعقيب للبرلمان على توجيهات "السيسي" باستكمال الإجراءات الفنية لتنفيذ مشروع "الضبعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب، إن الإسراع في تنفيذ مشروع محطة الضبعة سيحدث نقلة بمجال الطاقة في مصر.

وأضاف الكمار، أن الرئيس السيسى أعطى اهتمام وأولوية لتطوير قطاع الطاقة من مختلف الجوانب لتجهيز مصر لتكون مركز إقليمي لتصدير الطاقة والاهتمام بمشروع الضبعة أحد الخطوات الفعالة والمهمة فى هذا القطاع، مؤكدًا أن النجاح فى تنفيذ هذا المشروع سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على مختلف القطاعات وبالأخص الصناعة والتنمية.

وخلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء ورئيس هيئة المحطات النووية، أطلع على آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الضبعة النووية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى شدد خلال الإجتماع، على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في جميع مراحل إنشاء المحطة، مؤكدًا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر فضلًا عن تنويع مزيج الطاقة.

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ووقعت مصر وروسيا، اتفاقًا عام 2015 بالقاهرة، يقضي بالتعاون فى استخدام التكنولوجيات الروسية وتشغيل أول محطة للطاقة النووية في مصر بمنطقة الضبعة الواقعة على ساحل البحر المتوسط، وفي ديسمبر الماضي من العام 2017 وتزامنًا مع زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة، قام الجانبان المصري- الروسي بإتمام العقود والاتفاقيات الخاصة بمحطة الضبعة النووية، خلال الزيارة، تمهيدًا لبدء عمل شركة "روس أتوم الروسية المنفذة للمشروع والتي بدأت عملها في اليوم الثاني من الاتفاقات.

وتتكون محطة الطاقة النووية الواحدة من أربع وحدات تبلغ كل وحدة 1200 ميجاوات ومن المتوقع تشغيل المرحلة الأولى خلال العام 2026، وسيعالج المشروع استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء أزمة توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، ويغطي المشروع نحو 10% من كهرباء مصر بحلول 2027، و30% بحلول 2050.

وتعد مصر من أوائل الدول التي انتهجت مجال الطاقة النووية منذ عام 1955، ومن مؤسسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدأت المشروع النووي باكرًا لكن المشروع كان يتوقف بسبب تأرجح المواقف للدول التي تتفق معها مصر وأزمات تعرضت لها دول أخرى فخشيت مصر من تكرار الأزمة، كما يأتي اختيار مصر لروسيا للتعاون معها لإقامة المحطات النووية، ضمن أبعاد تاريخية وصداقة متينة بين البلدين تعود لنحو 74 عامًا.

