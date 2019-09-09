شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: حملات مُكثفة للتوعية باستخدام قش الأرز ومنع حرقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن تكثيف الحملات لرفع الوعي البيئي لدي المزارعين وتوعيتهم بأهمية وقيمة قش الأرز وطرق الإستفادة منه وإعادة إستخدامه كعلف حيواني وأسمدة عضوية، مشيراً إلى أنه تم توفير العديد من المعدات الخاصة بالجمع والكبس والفرم لتدوير المخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة.

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يأتي ذلك بالتزامن مع بدء انطلاق موسم حصاد الأرز بنطاق المحافظة ومراجعة استعدادات المحافظة للقضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز والمخلفات الزراعية.

وأكد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب المنشآت الصناعية المخالفة وتفعيل القانون 846 لسنة 2019م والمتضمن وقف الصناعات الملوثة للبيئة، وحظر تشغيل مكامير الفحم والفواخير خلال الفترة من 15/8 وحتي 30/11/2019، وحظر تشغيل المسابك بعد الساعة 5 مساءً حتي الساعة 7صباحاً مع إستمرار المرور الميداني على مصانع الطوب الطفلي والمكامير لتفعيل القرار، وكذا تشديد الرقابة على المقالب العمومية والسيارات المخالفة بيئياً لخطورة تلك الأنشطة خلال فترة موسم الحصاد والظروف الجوية الخاصة بتلك الفترة.

وقامت حملة من جهاز شؤون البيئة فرع البحيرة بالتفتيش على عدد 58 نشاط صناعي بمحافظة البحيرة منها مصانع الطوب والفواخير والمكامير، كما قام جهاز شؤون البيئة بتنفيذ عدد 124 نشاط إعلامي وتوعوي في صورة ندوات وحملات تستهدف مزارعين والسيدات الريفيات بالقرى والنجوع والوحدات الصحية بمشاركة الإدارات الزراعية، ورصدت الحملة وجود مخالفات طبية خطرة بأحد المقالب التابعة لمركز ومدينة إيتاي البارود، وتم نقلها بسيارات النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة.