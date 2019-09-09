شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يشارك في منتدى السياسات الثالث بإثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، بوفدٍ برئاسة السفير أحمد حجاج، عضو المجلس في منتدى السياسات الثالث، الذي عقده الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، والذي أقيم في إثيوبيا.

عقد المنتدى تحت عنوان «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع حلول دائمة للنزوح ووضع استراتيجية موحدة»، وشاركت فيه جميع الأطراف المعنية من أجل وضع حلول دائمة لعمليات النزوح في إفريقيا، وتعزيز مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الشأن.

شارك في المنتدى ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إفريقيا، والاتحاد الإفريقي، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى إثيوبيا.