شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل مدير إدارة طلخا التعليمية للتحقيق.. ويوقف مدير مدرسة عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، إحالة مدير إدارة طلخا التعليمية للتحقيق وإيقاف مدير مدرسة أحمد حسن الزيات عن العمل بسبب سوء حالة المدرسة.

كان محافظ الدقهلية قد زار مدرسة أحمد حسن الزيات الثانوية بطلخا في زيارة مفاجأة، وتفقد خلالها عددا من الفصول بالمدرسة لمتابعة مدى استعدادها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد، والذي سينطلق للصفوف الأولى، بعد غد الأربعاء، كما تفقد دورات المياه للاطمئنان على حالتها ونظافتها.

وأبدى محافظ الدقهلية استيائه من حالة المدرسة وسوء حالة دورات المياه، ولاحظ وجود شبابيك متراكمة داخل الفصول ومقاعد بدون ترتيب وعدم وجود مياه بالحمامات، وقال «إزاي تكون المدرسة بالشكل ده والدراسة بعد بكرة، أنتم مش شايفين شغلكم صح ولا حاسين بالمسؤولية»، مضيفًا: «المدرسة قائمة والأثاث فيها، ناقصكوا إيه حرام عليكوا اللي بتعملوه، اعتبروهم ولادكم».

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وتفقد المحافظ مدرسة ميت عنتر للتعليم الأساسي وتبين جاهزية مرحلتي kg1،kg2 لكنهما مغلقتين، كما تفقد مدرسة طلخا الإعدادية بنين.

وتوجه المحافظ إلى الوحدة الصحية بقرية ميت عنتر، وشدد على حسن معاملة المرضى والمترددين وتوفير كافة مستلزمات العلاج اللازم لهم، وكذلك تفقد مزلقان السكة الحديد ووجه لمحمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة.

وكان «شاروبيم» قد تفقد، الأحد، مدرسة عزبة عقل الابتدائية المشتركة بالمنصورة، ووجه حديثا شديد اللهجة لمديرة المدرسة قائلا: «لو مش قادرة على إدارة المدرسة نشوف حد غيرك» متسائلا: «ماذا فعلتى في المدرسة ولم يتبقى عن بدء الدراسة سوى أيام».

وشدد على ضرورة الإنتهاء من كافة التجهيزات قبل بدء العام الدراسي.

جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية

جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية

جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية

جولة مفاجأة لمحافظ الدقهلية