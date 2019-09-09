شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «الغرفة التجارية والسجل» بأسوان تصل أقسام الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت أزمة إغلاق مكتب السجل التجاري بالغرفة التجارية في أسوان، الإثنين، بعدما وصل إغلاق مكتب السجل التجاري لليوم الثامن على التوالي، ما تسبب في توقف إصدار السجلات والشهادات التجارية للأفراد والشركات وتعطيل مصالح التجار وعملاء الغرفة وتضرر التجار وأصحاب الشركات، على خلفية نشوب مشاجرة داخل الغرفة بين مدير عام الغرفة التجارية بأسوان، وموظف بمكتب مصلحة السجل التجاري الملحق بالغرفة ما تسبب في اغلاق المكتب.

وتصاعدت المشكلة وسط تبادل الاتهامات والتى وصلت إلى تحرير محاضر بقسم الشرطة إثر خلاف وقع بين مدير الغرفة التجارية بأسوان وموظف بمكتب السجل التجارى، على بعض الأعمال الإدارية والتى تطورت إلى مشاجرة وتراشق بالألفاظ قام على أثرها مدير الغرفة برشق الموظف بالحذاء أمام الموظفين والتجار المتواجدين لإنهاء أوراقهم وطرد موظفى السجل من أحد المكاتب المخصصة لهم داخل الغرفة ما تسبب في توقف العمل بمكتب السجل خاصة بعد صدور تعليمات من مصلحة السجل بوقف العمل لحين تقديم اعتذار عما بدر من إهانة بحق موظف السجل .

من جانبه، فشل مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسوان في احتواء الموقف والذى تصاعد بتحرير محاضر في أقسام الشرطة حيث حرر موظف السجل التجارى محضرا بالواقعة في قسم شرطة أول أسوان حمل رقم 7059، وتقدم بشكوى إلى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.