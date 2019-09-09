شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيق الجامعات»: فتح تحويلات «تقليل الاغتراب» لطلاب الثانوية المرحلة الثالثة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وقال «عطا» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن بطاقة الترشيح التي يحصل عليها الطالب مجرد اخطار بترشيحه وليست مستند رسمي لقيد الطالب، وأن بطاقة الترشيح التي يستخرجها الطالب مبدئية قبل تقليل الاغتراب وتعتبر لاغية إذا تم تحويله خلال مرحلة تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الالكتروني، موضحا إنه سيتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية لشؤون التعليم والطلاب بالكليات والمعاهد بعد اعلان نتيجة التحويلات للمرحلة الثالثة.

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وأضاف «عطا»، إن مكتب التنسيق ملتزم عند التحويلات بلم شمل الأسرة وليس إعادة تنسيق للطلاب، حيث إنه لن يقبل أي طلبات تحويلات للكليات ليست ضمن نطاق المنطقة الجغرافية الأولي للطالب، بالإضافة إلى الالتزام بالشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن الشروط تتضمن التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، ويكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط، مع ضرورة استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات)، فيما تكون المفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فأنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

على جانب آخر، أكد رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، إنه جاري الآن فرز رغبات الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، على أن يتم إعلان النتيحة خلال أيام، مشيرًا إلى أن عدد الذين سجلوا رغباتهم للالتحاق بالجامعات والمعاهد بحد أدني 60% بلغ نحو 193 ألف طالب وطالبة.