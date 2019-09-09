شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: فتح باب التقدم للدفعة الثانية لوظيفة «رفيق المسن» بمرتبات مجزية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية للتدريب على رعاية كبار السن في المنازل من محافظات القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسكندرية في إطار مشروع «رفيق المسن»، ويبدأ التقديم على المشروع منذ تاريخ الإعلان ولمدة أسبوعين من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدم على الموقع الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني [email protected]او عبر الرابط https://foms.gle/5U8UXCNm1AFna4838 وذلك في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بملف كبار السن.

وأوضحت سمية الألفي، رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن المشروع يقبل المتدربين من الجنسين من سن 18-45 من الحاصلين على مؤهل متوسط بحد أدنى، وأن يكون المتقدم خاليا من الأمراض الجسدية والنفسية مع بيان الموقف من التجنيد (بالنسبة للذكور) وتقديم شهادة فيش وتشبيه سار.

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وأضافت أن المتدرب يحصل عقب اجتياز فترة التدريب على عدة مزايا منها الحصول على شهادة اجتياز «البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين» معتمدة من وزارة التضامن وتوفير فرصة عمل كرفيق مسن بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيه مع وجود تأمينات اجتماعية.

وذكرت أن التدريب يأتي في إطار قيام وزارة التضامن بتنفيذ مشروع «رفيق المسن» والذي يستهدف تدريب وتأهيل 150 شابا وفتاة على رعاية كبار السن للعمل بمهنة رفيق المسن تم تخريج 51 شابا وفتاة في الدفعة الأولي من رفقاء المسنين ومن المقرر استكمال تخريج الدفعات والتدريبات على رعاية كبار السن.

وقالت إن الاهتمام برعاية المسنين وكبار السن يعد أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط في دور الرعاية ولكن أيضا من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن في منازلهم من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن.

ويأتي برنامج رفيق المسن تفعيلاً وتنفيذاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين الوزارة والمعهد القومي لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة في هذا المجال.