محافظ القاهرة يوزع 1000 شنطة للطلاب غير القادرين غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، حفل تسليم 1000 شنطة مدرسية للطلاب قبل بداية العام الدراسي.

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الاثنين، إن المحافظ سيوزع 1000 حقيبة وأدوات مدرسية على طلبة المدارس غير القادرين في إطار مبادرة الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بتوزيع 250 ألف حقيبة على طلبة المدارس بالمراحل الثلاث (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية).