نقل الكهرباء توقع عقد مشروع تنفيذ محطة محولات غرب دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
قال بيان صادر اليوم الأحد، إنه في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة نقل الكهرباء بمختلف محافظات مصر المختلفة على مستوى الجمهورية، ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة للمواطنين، وقعت اليوم المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مشروع تنفيذ محطة محولات غرب دمياط جهد 22/220/500 ك.ف سعة 2× 750 م.ف.أ الحزمة (أ) مع الاتحاد المكون من Kharafi / NHVS/TAIKAI.
وأوضحت مشالي في تصريحات لها، أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع محطة محولات غرب دمياط جهد 22/220/500 ك.ف سعة 2× 750 م.ف.أ الحزمة (أ) لمجابهة زيادة الأحمال بمنطقة الدلتا.
وأضافت أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ حوالى 440 مليون جنيه مصري يتم تمويل المكون الأجنبي منها من IFA الوكالات العربية والدولية للتمويل، على أن يتم تمويل المكون المحلي منها من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمدة تنفيذ تصل إلى 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
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