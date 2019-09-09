"السياحة العالمية": النظام الجديد لتصنيف الفنادق سيجعل قطاع السياحة بمصر أكثر تنافسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن النظام الجديد لتصنيف الفنادق المصرية سيجعل قطاع السياحة في مصر أكثر تنافسية.

وقال - في كلمة مسجلة وجهها إلى مؤتمر وزارة السياحة للإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية بعد تحديثها لمواكبة المعايير الدولية - إن النظام الجديد سيطلع الزائرين بشكل أفضل أثناء التخطيط للرحلات، على كيفية الاستمتاع بالعديد مما تقدمه مصر وسيكون له أكبر الأثر في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مؤكدا أن مصر أظهرت مرة أخرى التزاما نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسئولة ومستدامة.

وشدد أمين عام منظمة السياحة العالمية على أن مصر تمكنت من دفع قطاع السياحة في السنوات الأخيرة لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي مر بها بدءا من تطبيق الأفكار المبتكرة ودعم ريادة الأعمال.

وأضاف أن قطاع السياحة في مصر شهد زيادة في أعداد السائحين، وأصبح أكثر استدامة وشمولا ومثالا يحتذى به للعديد من الدول الأخرى، معربا عن دعم منظمة السياحة العالمية لمصر في شتى الأوجه خلال الفترة المقبلة. ​