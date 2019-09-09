وزيرة البيئة تتفقد المرحلة الثانية لأعمال تطوير محمية رأس محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقدت وزيرة البيئة، صباح اليوم، المرحلة الثانية من أعمال التطوير الجارية في محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء والتي تشمل تطوير مركز المستخدمين ومركز الغوص والمعمل الجديد وبعض المباني الأخرى التي توفر الخدمات لزوار المحميات وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية.

واستمعت الوزيرة، بحسب بيان، لأخر تفاصيل أعمال التطوير والتحديث ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت لتوفير المزيد من الخدمات لرواد المحمية خاصة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة التطوير التي تنفذها الوزارة في المحميات الطبيعية لتوفير الخدمات للزوار.

كما تفقدت الوزيرة، تطوير مركز التدريب التابع لوزارة البيئة بمحافظة جنوب سيناء، من أعمال الصيانة التي تتم في جميع أقسامه في الفترة الحالية والتي من المقرر أن تنتهي خلال 60 يومًا، موجهة بضرورة الإسراع في أعمال الصيانة لاستقبال الباحثين خلال الفترة المقبلة ومواصلة الأعمال البحثية في المركز.