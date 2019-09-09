"الأمن العام": ضبط 30 قطعة سلاح ناري 139 قضية مخدرات وينفذ 43 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 30 قطعة سلاح ناري، 139 قضية مخدرات، وتنفيذ 43678 حكم قضائي متنوع.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 30 قطعة سلاح ناري، بحوزة 29 متهما، و217 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 43678 حكم قضائي متنوع، وضبط 139 قضية مخدرات، بحوزة 157 متهماً، وتم ضبط 49 متهمًا، ضبط 17 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة.

كما تم ضبط 280 دراجة نارية مخالفة، وتم فحص (100) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهمًا، وضبط 20 قضية مصنفات متنوعة، وضبط 24833 مخالفة مرورية، 1731 قضية مرافق .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.