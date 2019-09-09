ضبط عاطلين بحوزتهما كيلو حشيش بقصد الإتجار في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، عاطلين حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام.
أثناء مرور النقيب حسام فهيم، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكن من ضبط عاطلان لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي.
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عمرو أبو رية، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول بقصد الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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