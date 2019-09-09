إحباط تهريب مستلزمات طبية بـ5 ملايين من ميناء سفاجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –سامح غيث: تمكنت إدارة شرطة ميناء سفاجا البحري، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته بضائع أجنبية الصنع بقيمة ورسوم قدرت قرابة 5 ملايين جنيه. وردت معلومات لإدارة شرطة ميناء سفاجا البحري مفادها اعتزام "أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ"، والقادم من ميناء إحدى الدول العربية -تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية. Advertisements عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنه أمنية جمركية أسفرت أعمالها عن ضبط المذكور وبحوزته كمية من المستلزمات الطبية والتجميلية بإجمالي 1813 جهاز وعبوة -متنوعة مخفاه ضمن أمتعته. وبمواجهة المتهم قرر حيازته للمضبوطات بقصد التهريب والإتجار، وقدرت القيمة والرسوم بمبلغ 4 ملايين 859 ألف جنيه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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