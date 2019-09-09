حبس مسجل خطر 4 أيام بتهمة قتل شاب في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شاب بعين شمس.

وصرحت النيابة بتشريح ودفن جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة.

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا بوصول شاب في العقد الثانى من عمره، مصاب بطعنة نافذة في الفخذ على الفور تم الانتقال وتبين أن المجني عليه يدعى "مصطفى. م" ٢٣ عاما، كان في زيارة لأحد أقاربه بالمنطقة، وخلال تواجده نشبت مشاجرة بين عائلتين بالشارع قام أحد الأشخاص بطعنه بسلاح أبيض، بمنطقة الفخذ، وتوفى متأثرا بإصابته.

على الفور تم تحديد المتهم، وألقى القبض عليه، وإحالته للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.