ضبط صاحب صيدلية بحوزته 11 ألف عبوة دواء مهربة جمركيا بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث التموين بالقاهرة، القبض على صاحب صيدلية بحوزته 11 ألف عبوة دواء مهربة جمركيا بمصر الجديدة، تحرر محضرا بالواقعة.

البداية عندما وردت معلومات إلى العميد محمد رجائي، مدير مباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام مدير صيدلية بحيازة أدوية مهربة جمركيًا.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث تموين شرق القاهرة، من ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لحيازته 432 صنف أدوية مختلفة مهربة جمركياً غير مسجلة بوزارة الصحة ، بإجمالى 11285 عبوة قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.