خلال حملة أمنية.. إحباط ترويج 27 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب –علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1013 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها -ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لتبريد وحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة، لحيازته "5,250" طن سلع غذائية "مفروم دواجن –هياكل دواجن–لحوم مُجمدة – سجق – دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية؛ ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "بمحافظة القاهرة" لحيازته "432" صنف أدوية مختلفة مهربة جمركياً غير مسجلة بوزارة الصحة بإجمالي 11 ألف و285عبوة قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض.

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كما نجحت الحملات في ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلويات "بدون ترخيص" لحيازته "18,875" طن "حلويات شرقية مصنعة وخامات إنتاج" غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية؛ وضبط مالك ثلاجة لتبريد وحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور، لحيازته 4 طن " جبن رومي" غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغيرات في خواصها الطبيعية.

وضبطت الحملات المدير المسئول عن مصنع لتجارة المعسل "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيازته 83 طن "معسل معبأ منتج نهائي وخامات إنتاج" مقلدة ومغشوشة بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و200 ألف ورقة بندرول خاصة بوزارة المالية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.