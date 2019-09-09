ضبط عاطل بحوزته 500 جرام لمخدر الهيروين في منطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملة أمنية استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ من منطقة السحر والجمال مكاناً لترويج المواد المخدرة.
أسفرت الحملة عن ضبط عاطل-مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية؛ لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدائرة المركز، وبحوزته "500 جرام لمخدر الهيروين-هاتف محمول".
وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.
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