أخبار مصر | "صناعة البرلمان": زيارة وزير قطاع الأعمال إلى الصين ستكون "ناجحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناعة البرلمان": زيارة وزير قطاع الأعمال إلى الصين ستكون "ناجحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "عامر"، إن زيارة وزير قطاع الأعمال العام إلى الصين ستكون ناجحة اقتصاديًا بكل المقاييس خاصة فيما يتعلون فى مجال صناعة السيارات، مُضيفا أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين ارتفع إلى 13.78 مليار دولار العام 2018 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار عام 2017 فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للصين إلى أكثر من 1.8 مليار دولار العام الماضى.
كما أوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصين فتحت أسواقها أمام استيراد العنب المصرى وتم التوقيع على اتفاق لاستيراد بنجر السكر في ديسمبر الماضي، كما تجري حاليًا استعدادات حاليا لاستيراد الرمان والبصل وعسل النحل من مصر وهناك مباحثات بشأن ذلك.
وبحسب بيان قطاع الأعمال العام، أجرى الوزير جولة في عدد من مصانع شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات في مدينة يوهان، وخلال الجولة التي حضرها الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مصنع المحركات.
حيث تم تفقد كل خطوطه ومعامله التي تعمل بأحدث الأنظمة والتكنولوچيا المتطورة، ثم مصنع البطاريات حيث تعتمد الشركة في تجميع وحداتها على شركة كبرى لصناعة الخلايا كمرحلة أولى قبل أن تقوم بصناعة خلايا البطارية داخل مصانع دونج فينج.
وعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماع مع رئيس الشركة وقياداتها، وبحث فرص التعاون الممكنة مع الشركة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، حيث تم تقديم عرض حول شركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأهم المزايا النسبية والتنافسية التى تتمتع بها الشركتان في السوق المصرية.