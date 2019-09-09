أخبار مصر | التضامن: فتح باب التقديم للدفعة الثانية للتدريب علي رعاية كبار السن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: فتح باب التقديم للدفعة الثانية للتدريب علي رعاية كبار السن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الأجتماعي بقيادة غادة والي، عن فتح باب التقديم للدفعة الثانية للتدريب علي رعاية كبار السن في المنازل من محافظات القاهرة - الجيزة- القليوبية- الإسكندرية، في إطار مشروع رفيق المسن ويبدء التقديم على المشروع منذ تاريخ الإعلان ولمدة اسبوعين من خلال إرسال السيرة الذاتية للمتقدم على الموقع الرسمي للوزارة عبر البريد الإلكتروني [email protected]او عبر الرابط https:foms.gle5U8UXCNm1AFna4838 وذلك فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بملف كبار السن.

وأكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن المشروع يقبل المتدربين من الجنسين من سن 18-45 من الحاصلين علي مؤهل متوسط بحد أدني وأن يكون المتقدم خالي من الأمراض الجسدية والنفسية مع بيان الموقف من التجنيد (بالنسبة للذكور) وتقديم شهادة فيش وتشبيه ساري.

وأضافت أن المتدرب يحصل عقب اجتياز فترة التدريب على عدة مزايا منها الحصول على شهادة إجتياز "البرنامج التدريبي علي تقديم خدمات رعاية المسنين" معتمدة من وزارة التضامن وتوفير فرصة عمل كرفيق مسن بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيها مع وجود تأمينات إجتماعية.

وأشارت الألفي إلي أن التدريب يأتي في إطار قيام وزارة التضامن بتنفيذ مشروع "رفيق المسن" والذي يستهدف تدريب وتأهيل 150 شاب وفتاة علي رعاية كبار السن للعمل بمهنة رفيق المسن تم تخريج 51 شاب وفتاة في الدفعة الأولي من رفقاء المسنين ومن المقرر استكمال تخريج الدفعات والتدريبات علي رعاية كبار السن.

كما أكدت الألفي أن الإهتمام برعاية المسنين وكبار السن يعد أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط فى دور الرعاية ولكن أيضا من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن في منازلهم من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن.

ويأتى برنامج رفيق المسن تفعيلًا وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرًا بين الوزارة والمعهد القومى لعلوم المسنين جامعة بنى سويف وعدد من الجمعيات الأهلية ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن فى مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين مع إيجاد منظومة موحدة للتعامل مع خدمة رفيق المسن بالتعاون مع الجمعيات الشريكة ذات الخبرة فى هذا المجال.

وكانت أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، علي بدء تسجيل البيانات لمكلفي الخدمة العامة الدفعة 93 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام.

وننشر كافة التفاصيل حول كيفية التقديم، ويمكنكم الدخول على هذا الرابط https:bit.ly2ksdPvh والدخول إلى استمارة التسجيل أسفل الصفحة.. واتباع الخطوات التالية:-

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1) الدخول علي الرابط وتسجيل الدخول وذلك في حالة اذا كنت مسجلا من قبل، أو طالب خدمة جديده.

2) تسجيل البيانات الرسمية ومنها الاسم والعنوان والمؤهل الجامعي والرقم القومي، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية التي تستلزمها عملية التسجيل الإلكتروني لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلب التكليف والحصول على الخطاب الرسمي بقرار التكليف على الجهة الإدارية.

3) تحديد الجهة التي ترغب الألتحاق بها وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في عدد من الوزارات على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، وبنك ناصر الاجتماعي، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وجهاز حماية المستهلك، من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل تكافل وكرامة و٢ كفاية ولا أمية مع تكافل وبرنامج أطفال بلا مأوى وقطاعات رعاية الايتام والاسر البديلة ورعاية المسنين ومبادرة "شبابنا بيخدم بلدنا " ومجال محو الأمية وتنمية المجتمع بالإضافة الى خدمات الطفولة.

4) حفظ البيانات حيث يتم حفظ البيانات ونقلك إلي صفحة أخري لتحديد الجهة الأدارية الأقرب إلي محل إقامتك.

5) إنهاء التسجيل والأستعلام بعد إنتهاء تسجيل البيانات يتم الوصول إلي خدمة استعلام عن طلب التكليف والحصول علي الخطاب الرسمي بقرار التكليف.

ويبدء التسجيل اعتبارًا من 1 أكتوبر من الشهر المقبل، علي أن يستمر التسجيل لمدة شهر، حيث يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور اول لعام 2019.

والخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية.

ويجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم السابقة عن 2019 إلا انهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه الى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم لتسجيل أنفسهم وذلك اعتبارًا من 192019