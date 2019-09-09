أخبار مصر | تصل لـ2000 جنيه.. مكافآت للموظفين بـ7 جهات حكومية قبل العام الدراسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصل لـ2000 جنيه.. مكافآت للموظفين بـ7 جهات حكومية قبل العام الدراسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصرف عدد من الجهات الحكومية، ومؤسسات الدولة، منح ومكافآت، في إطار سعيها لدعم الموظفين، وتلبية احتياجات العام الدراسي الجديد، وأبرز تلك الجهات كالتالي:

1.مؤسسة الأزهر الشريف:

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين بكليات ومراكز ومستشفيات الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، إسهامًا من الجامعة في تخفيف المعاناة عن العاملين في مختلف قطاعاتها.

2. وزارة الطيران المدني:

وجه وزير الطيران المدني بصرف 2000 جنيه خالصة الضرائب لجميع العاملين بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها بمناسبة بدء العام الدراسي، حيث يتحمل صندوق دعم وتطوير الطيران المدني 1250 جنيهًا منها دعمًا من موازنة الصندوق العام 2019-2020 وتتحمل الشركات 750 جنيهًا، على أن يتم الصرف اعتبارًا من 8-9-2019.

3.وزارة النقل:

تصرف الوزارة، منحة بقيمة 750 جنيهًا للعاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق بمناسبة بداية اقتراب العام الدراسي الجديد، على أن يحصل كافة العاملين بالسكك الحديد والمترو على المنحة بشكل متساوي، كمكافأة تشجيعية نتيجة جهودهم خلال الفترة الماضية، حيث اعتاد العاملون الحصول على هذه المنحة في الأعياد ومع بداية الدارسة.

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4.هيئة التأمين الصحي

تمنح الهيئة، العاملين بالهيئة وفروعها ووحداتها، شهر مكافأة من الراتب الأساسي بحد أدنى 750 جنيهًا، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد على أن تخصم المكافأة من موازنة العام المالي (2019/2020)، على بند الحوافز.

5.جامعة أسيوط:

تصرف مكافأة شهر من أساسي الراتب لكافة العاملين بالجامعة بما فيهم المثبتين حديثًا والعاملين المعارين من جهات أخرى والمنتدبين بأقسام الجامعة على أن تكون بحد أدنى 300 جنيه للعمالة المثبتة وصرف نفس المبلغ للعمالة الموسمية المتعاقدة أو المؤقتة.

6.جامعة بني سويف:

تصرف الجامعة، مكافأة لجميع العاملين الثابتين والمتعاقدين وأفراد الأمن الإداري وجميع وحدات وكليات الجامعة بقيمة 600 جنيه للدرجة الأولى وما يعلوها، و500 جنيه للدرجة الثانية فأقل والمؤقتين، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد.

7.الشركة القابضة للكهرباء

قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر، صرف جزء من حافز "تحقيق الأهداف" للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، لاقتراب العام الدراسي الجديد (2020/2019)، بما يعادل 3 أشهر من الراتب الأساسي في 2019/6/30، لتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور من العاملين.