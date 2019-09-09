أخبار مصر | دورات تدريبية لـ"معاك" وورش العمل للأخصائيين والعاملين مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورات تدريبية لـ"معاك" وورش العمل للأخصائيين والعاملين مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم إدارة التدريب بمراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة التابعة لاتحاد الأطباء العرب، منتصف سبتمبر المقبل، عدد من الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية مهارات الأخصائيين والعاملين مع الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة.

وتتضمن خطة التدريب ثلاث مراكز بالفيوم وأسوان والإسكندرية، ومن أبرز البرامج التدريبية التى سيتم تقديمها برنامج "صن رايز" لتأهيل أطفال التوحد وورشة التدريب على برنامج ABLLS - ورشة تدريب مهارات تعديل السلوك - ورشة تدريب على إعداد برنامج التأهيل إدارة الجلسة - ورشة تدريب على برنامج البورتاج.

يشار إلى أن برنامج "الإيبلز" هو أداة تقييم للمهارات الأساسية والضرورية للتواصل والتعلم واللغة، وبمثابة أيضا المنهج الإرشادي لتوضيح القدرات الحالية للطفل وكيفية ارتقاءها.

وقال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن أنشطة مراكز "معاك" تستهدف تنمية مهارات العاملين والإخصائيين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان، إلى أن مراكز "معاك" المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي عن الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.