مصر | تفريغ الكاميرات في واقعة اختناق 20 طفلا داخل حمام سباحة بمصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفريغ الكاميرات في واقعة اختناق 20 طفلا داخل حمام سباحة بمصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية التحقيق، فى واقعة إصابة 20 طفلًا باختناق نتيجة زيادة نسبة الكلور داخل حمام سباحة بأحد الأندية الشهيرة فى منطقة مصر القديمة.

كما طالبت النيابة العامة، أستدعاء أهاالى الاطفال لسماع أقوالهم فى الواقعة، وأمرت بسرعات تحريات المباحث.

كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة داخل النادى، والأستعلام عن الحالة الصحية للأطفال وتبين عدم وجود أي وفيات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغًا من مستشفى حكومي باستقباله نحو 20 طفلًا مصابين باختناقات، نتيجة استنشاقهم مادة "الكلور" داخل حمام سباحة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث إلى مكان الواقعة.

ومن خلال الفحص والتحرى تبين أن المسئول عن الواقعة نائب مدير حمام السباحة وآخر تم ضبطهما، كما أوضح المسئول عن تنظيم نسبة الكلور في حمام السباحة، أنه أثناء إصلاحه موتور الحمام حدث عطل في المنظم أدى إلى زيادة نسبة الكلور بالمياه وحدوث حالات الاختناق.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

وفى سياق منفصل:"قتلته بعد 4 أشهر زواج".. النيابة تأمر بإرسال "السكين" للمعمل الجنائي لفحصها



واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة مقتل عريس العمرانية ويدعى "أحمد سيد" على يد زوجته وتدعى "وردة. ر" ثلاثينية العمر، بعدما سددت له 3 طعنات متفرقة في جسده، فيما أمرت بإرسال السلاح المستخدم في الجريمة "سكين المطبخ" إلى المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير للوقوف على ظروف الواقعة.

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وأفاد مصدر مطلع، أن سيدة ثلاثينية العمر قامت بطعن زوجها 3 طعنات تدعى "وردة.ر" ثلاثينية العمر، وهي ابنه عمته، وتزوجت منذ 4 أشهر، مضيفًا أنها الزوجة الثانية ولديها ابن من زوجها الأول ويبلغ من العمر 12 عامًا، مضيفًا أن الزوج القتيل ويدعى "أحمد.ش"، يعمل سائق علي تاكس، وكان يحب نجل زوجته ويعتبره ابنه.

وحدث خلاف في صباح يوم الواقعة كان بدايته مزاح بينهم، إلى تحول لمشادة كلامية دفعتها لأخذ سكينة المطبخ وطعنته 3 طعنات، ومنهم طعنة بالقلب، التي لفظ أنفاسه الأخيرة بها.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس السيدة في واقعة قتل زوجها ويدعى "أحمد. ش" يبلغ من العمر 35 عامًا، على أيديها بمنطقة العمرانية بعد تسديد 3 طعنات متفرقة في جسده، 4 أيام على ذمة التحقيقات

بداية الواقعة، عندما سددت سيدة ثلاثينية العمر، 3 طعنات بجسد زوجها ويدعى "أحمد.ش"بالعمرانية بمنطقة الجيزة، وفي التحقيقات الأولية أفادت الزوجة أن الزوج هو الذي قام بشتمها وسبها بعدما كانا في وصلة من المزاح مما دفعها للقتل.

وتلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، إشارة من مستشفى أم المصريين بوصول عامل يدعى "أحمد" جثة هامدة وبها آثار طعنات بالجسم، وعلى الفور انتقل للمستشفى وخلال المعاينة الأولية من مفتش الصحة، أن الزوج سدد له 3 طعنات، حتى سقط جثة هامدة

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه ويدعى "أحمد" بسبب وصلة مزاح انتهت باعتدائه عليها بالسب والشتم، مما دفعها إلى قتله.

كانت المعاينة الأولية أن سيدة سددت 3 طعنات مما لفظ أنفاسه والأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

