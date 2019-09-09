شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» توجه رسالة للمشككين في صحة أحاديث فضل الجيش المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت دار الإفتاء المصرية، رسالة إلى المشككين في صحة أحاديث فضل الجيش المصري.

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وردت الدار، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، عن مدى صحة الأحاديث الشريفة التالية: "1. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: حدثني عمر رضي الله عنه أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا؛ فذلك الجند خير أجناد الأرض» فقال له أبوبكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «لأنهم في رباط إلى يوم القيامة»، و"2. إذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله»، و"3. إن جند مصر من خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة».