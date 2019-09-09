شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعليم العالي والإنتاج الحربي ومحافظ سوهاج يفتتحون المعمل المصري الصيني للطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، وتونج وي، المستشار الثقافي الصيني، نيابة عن السفير الصيني، وزو لي، رئيس معهد بحوث تكنولوجيا الإلكترونيات الصيني، ووفد من وزارة العلوم الصينية بهيونن، المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة الجديدة والمتجددة.

ويعد المعمل بمثابة مصنع تجريبي للبحوث والتطوير والابتكار في مجال الخلايا الشمسية، ويأتي تنفيذًا للإتفاقية الموقعة بين مصر والصين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء زياراته الأولى للصين في ديسمبر 2014، وشارك في الافتتاح ممثلي وزراء الكهرباء والطاقة والتنمية المحلية والتخطيط والإصلاح الإداري والزراعة واستصلاح الأراضي، ولفيف من العلماء والباحثين والإعلام العلمي المصري والصيني.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه تم توقيع اتفاق التنفيذ مع معهد بحوث تكنولوجيا الإلكترونيات الصيني في أغسطس 2015، وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع على 3 مراحل، المرحلة الأولى للطاقة الشمسية والتي تم افتتاحها اليوم الاثنين، والمرحلة الثانية للطاقة الحيوية، والثالثة لطاقة الرياح، وتم أثناء عرض فيلم تسجيلي للمعمل لإلقاء الضوء على مراحل إنشاء المعمل المصري الصيني وتوضيح الهدف الرئيسي للمعمل.