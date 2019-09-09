شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة زويل: انتقلنا للمقر الجديد منذ 2017.. وجار الانتهاء من المرحلة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ردًا على ما أثير حول عدم استكمال إنشاءات المدينة في مرحلتها الاولى، أن المدينة انتقلت إلى المقر الجديد في ١٧ سبتمبر ٢٠١٧ ومباني المرحلة الأولى مفخرة لكل مصري.

وقالت المدينة في بيان، الاثنين، إن مباني المرحلة الاولى انتهت تمامًا في صيف ٢٠١٧، وتم الانتقال وبدء الدراسة بها في ١٧ سبتمبر ٢٠١٧ بتجهيزات معملية على أعلى مستوى، وهو الأمر الذي أدى إلى اعتماد لجان المجلس الأعلى للجامعات البرامج الدراسية الخاصة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من المدينة أوشكت على الانتهاء تمامًا حيث تجرى وضع اللمسات الأخيرة للتشطيبات النهائية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تبذل جهوداً حثيثة للانتهاء من جميع المراحل طبقاً للجدول الزمني وبما يليق بمشروع علمي طموح يحظى برعاية رئيس الجمهورية.

وأشارت المدينة إلى أن جامعة العلوم والتكنولوجيا احتفلت بتخريج الدفعة الثالثة من أبنائها بمسارها العلمي والهندسي بتفوق كبير، حيث تم توظيف ما يقرب من ٩٠% من الخريجين خلال ثلاثة أشهر من التخرج وهو ما يفوق معد التوظيف العالمي، إضافة إلى نجاح الباحثين في التوصل إلى حلول لكثير من قضايا المجتمع في مجالات الصحة والطاقة والبيئة وغيرها.