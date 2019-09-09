شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «السياحة العالمية»: مصر أظهرت التزامًا في تنمية «السياحة» بطريقة مسؤولة ومستدامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن النظام الجديد لتصنيف الفنادق سيجعل قطاع السياحة المصري أكثر تنافسية؛ معربًا عن ثقته في أنه سوف يطلع الزائرين بشكل أفضل أثناء تخطيط لرحلات؛ على كيفية الاستمتاع بالعديد مما تقدمه مصر وسيكون له أكبر الأثر في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في توفير فرص العمل.

وأكد، في كلمته للمشاركين في مؤتمر المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق، أن مصر أظهرت مرة أخرى التزامًا نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسؤولة ومستدامة، مشددًا على أن مصر تمكنت من دفع قطاع السياحة في السنوات الأخيرة لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي مرت بها بدءًا بتطبيق الأفكار المبتكرة ودعم ريادة الأعمال.

وأكد أن مصر لم تشهد زيادة في أعداد السائحين فقط؛ ولكن القطاع أصبح أكثر استدامة وشمولا ومثال يحتذى به للعديد من الدول الأخرى؛ معربًا عن دعم منظمة السياحة العالمية لمصر في شتى الأوجه خلال الفترة المقبلة.