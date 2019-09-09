شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة باكستان تحتفل بيوم الدفاع وتؤكد دعمها لكشمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت سفارة باكستان في القاهرة بيوم الدفاع الباكستاني الوطني، في حضور أعضاء البعثة الدبلوماسية وعدد من سفراء الدول والملاحق العسكريين لبعض الدول، منهم كوبا وأوزبكستان وأفغانستان وتركيا.

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وبدأت الحفلة بعزف السلام الوطني المصري والباكستاني، ثم استعرض الملحق العسكري الباكستاني، العقيد صادق منصور، بطولات الجيش الباكستاني، فضلا عن مواقف بلاده في قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، خاصة عقب قرار نيودلهي بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم في 5 أغسطس الماضي، والذي أعقبه موجة من الاحتجاجات الواسعة رفضا للقرار.

وعرض الملحق العسكري مشاهد الانتهاكات التي يتعرض لها أبناء الإقليم على يد الأجهزة الأمنية الهندية. من جانبه قال السفير الباكستاني، مشتاق على شاه، إن بلاده تدعم إقليم كشمير بكل ما لديها، منتقدا القرار الهندي الخاص بالإقليم، مضيفا أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لدعم كشمير، لافتا إلى أن بلاده تدعم وتحرص على السلام.

من جانبه قال المستشار الإعلامي بالسفارة، شهاب حامد، إن كشمير هي قضية أبناء الشعب الباكستاني، الذي يدافع عنها جيلا بعد جيل، وأضاف أنه على الرغم من أن تلك القضية عمرها قرابة 70 عاما، لكن تظل في قلوب وعقول أبناء باكستان ويدافعون عنها إلى الأبد.