شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: نتكاتف مع دول أفريقيا لمكافحة الأمراض المتوطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجلسة الختامية للمؤتمر الدولي لأمراض الكبد في أفريقيا 2019، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وخبراء وباحثين من مصر والقارة الأفريقية.

وأكد «عبدالغفار»، في كلمته، على أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات العلمية في مكافحة تفشي أمراض الكبد في القارة الأفريقية، مشيدا بالتكاتف العلمي بين مصر ودول القارة في مكافحة الأمراض المتوطنة في أفريقيا، من أجل الوصول إلى قارة خالية من الأمراض والأوبئة.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الصحة وتحسين حياة الإنسان تشكل أهم التحديات الأفريقية، منوها لضرورة أن تدعم دول القارة البحث العلمي الذي يعمل على تحسين صحة الشعوب الأفريقية اتفاقا مع أجندة التنمية للاتحاد الأفريقي 2063، موضحا قيام مصر بدورها في تبادل خبراتها في مجال مكافحة الكبد الوبائي سى، وتنظيم حملة 100 مليون صحة، من خلال التنسيق مع الدول الأفريقية، كما نظمت عدة ورش عمل تضم المتخصصين في القارة الأفريقية لتبادل هذه الخبرة ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى كل دول أفريقيا، وتقديم دورات تدريبية للأطباء الأفارقة في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الوزير أن مصر نظمت مؤتمر الصحة الأفريقي الأول تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع العام الجاري، والذى كان من أهم توصياته تدعيم شبكة كليات الطب في أفريقيا ودعم البحث الطبي الذي يعمل على تحسين صحة الإنسان، كما عرضت مصر خلاله استراتيجية الطب الإلكتروني، وإمكانية تقديم مصر جراحات تكنولوجية وملاحظات طبية ودورات تدريبية من خلال الإنترنت لدول القارة.

وأوضح الوزير أن كليات الطب المصرية نظمت قوافل طبية إلى أفريقيا تم خلالها فحص 1000 حالة وإجراء أكثر من 600 عملية جراحية في مختلف بلدان أفريقيا، ومن المتوقع زيادة هذا العدد كتجربة تشاركية من مصر لتحسين صحة الأشقاء الأفارقة.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي لأمراض الكبد في أفريقيا 2019، والذي تنظمه جمعية علم الفيروسات، بالتعاون مع جامعة عين شمس والجمعيات المحلية (COLDA) يهدف إلى تمكين إخصائي الرعاية الصحية في أفريقيا من تشخيص أمراض الكبد، والوقاية منها ومعالجتها لتحسين حياة المرضى في أفريقيا، ودعم التعاون، وتوفير مساحة أمام الأطباء والباحثين وصانعي السياسات ورجال الصناعة وأخصائي الرعاية الصحية في أفريقيا لتبادل المعرفة بالنسبة لآخر التطورات المعملية والتجارب الجديدة المتعلقة بأمراض الكبد.