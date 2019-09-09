شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب الصعيد نهارًا، لطيفا ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

Advertisements

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «25- 34»، إسكندرية «25- 30»، قنا «25- 37»، الأقصر «26– 38»، أسوان «26 – 38».