شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع شركة «بكتيل» الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الإثنين، وفد شركة «بكتيل» الأمريكية، لبحث أوجه التعاون في مجالات النقل المُختلفة، بحضور رؤساء هيئات (السكك الحديدية والطرق والكباري والأنفاق) وقيادات الوزارة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير أن «قطاع النقل في مصر يشهد تطوراً كبيراً في ظل الإرادة السياسية الداعمة لتطوير وتحديث كافة مجالات النقل»، مُشيرًا إلى أن «هناك فُرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال، حيث أشار إلى عدد من المشروعات في قطاع مترو الأنفاق، والتي من الممكن التعاون من خلالها مثل مشروعي الخط الخامس والسادس للمترو، والتي يتم عمل الدراسات الخاصة بهما.

وأشار إلى أن طرح المشروعين سيكون بمجرد الانتهاء من هذه الدراسات، لافتًا إلى وجود فرصًا استثمارية أخرى مثل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية والقطار المكهرب (المترو) بين دمياط والمنصورة الجديدة، موضحًا أن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تعظيم منظومة النقل الجماعي على مستوى الجمهورية.

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وأضاف وزير النقل أن هناك فُرصاً استثمارية عديدة في قطاع الطرق والكباري الذي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية حيث سيتم بدءاً من 1 / 7 / 2020 طرح 5 محاور على النيل بواقع 3 في الدلتا و2 في الصعيد، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ7 محاور على النيل لتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير بتعظيم النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي وإلى جود فُرصًا استثمارية عديدة في هذا القطاع والمُتمثلة في المحطات متعددة الأغراض في ميناءي سفاجا ودمياط ومشروع إنشاء محطة الصب الجاف ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة ومشروع إنشاء المنطقة اللوجستية المُقرر إنشائها كظهير صناعي ولوجيستي بميناء الإسكندرية.

وفيما يتعلق بالنقل النهري، أوضح وزير النقل ان هناك اهتماما كبيرا بهذا القطاع الهام لافتاُ إلى الإعداد لطرح عدد من الموانئ النهرية للاستثمار، لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع، كما أكد وزير النقل على تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية تُشكّل فُرصاً استثمارية واعدة الهدف منها هو خدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية ولفت إلى أنه تم مُراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأُسس علمية.

ومن جانبه، أكد وفد الشركة الأمريكية على الاهتمام الكبير بالاستثمار في قطاع النقل بمصر والذي يوصف مناخها الاستثماري بالواعد وخاصة مع الإمكانات الكبيرة للشركة في مجالات النقل المختلفة والتي تم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية والعربية ولاسيما في الكباري الضخمة والجر الكهربي والموانئ البحرية.

وتم الاتفاق على عقد مسئولي الشركة لقاءات مُكثّفة مع مسئولي هيئات وزارة النقل لتحديد المشروعات التي يمكن التعاون بها حسب الاحتياجات والأولويات الخاصة بكل هيئة.