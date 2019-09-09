شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة جميع العاملين بمدرسة في المنصورة للتحقيق بسبب «الغياب الجماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال يحيى السيد باشا، مدير عام إدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، الإثنين، جميع العاملين في مدرسة ميت بدر خميس الإعدادية للتحقيق بسبب غياب هيئة المدرسة بالكامل عن العمل.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمدير إدارة غرب المنصورة التعليمية، الإثنين، واللجنة المشكلة لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال للعام الدراسي الجديد.

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بدأت اللجنة بتفقد مدرسة ميت بدر خميس الإعدادية، وانتهت الزيارة بإحالة المدرسة بالكامل إلى التحقيق فيما تم رصده من عدم انتهاء أعمال الصيانة بالمدرسة، وعدم انضباط العاملين في الحضور وتسجيل غياب جماعي.

وتوجهت اللجنة إلى مدرسة أويش الحجر الثانوية الصناعية بنات حيث أشادت اللجنة بالمدرسة وأثنت على الجهد المبذول من جميع العاملين بقيادة عادل الرشيدي مدير المدرسة واستعداد المدرسة جيدا لاستقبال طالباتها وذلك في حضور طارق المرسى مدير التعليم الفني.

واستمرت الجولة في مدرسة أبوبكر الصديق الابتدائية وعثمان بن عفان الابتدائية حيث يجرى العمل للاستعداد للدراسة وأشارت اللجنة إلى عدد من الملاحظات للقائمين على العمل بكل من المدرستين للانتهاء منها بأقصى سرعة.

وأشاد مدير الإدارة التعليمية بفريق العمل بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية والتعاون بين الجميع وظهور المدرسة بالمظهر المشرف واستعداد تام لبداية العام الدراسي.