شكرا لقرائتكم خبر عن شباب أسيوط يطالبون بإطلاق اسم اللواء «جمال شكر» علي أحد ميادين المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من شباب محافظة أسيوط بضرورة تكريم روح شهيد الواجب اللواء «جمال شكر»، مدير أمن أسيوط السابق، والذي لقي مصرعه في حادث سير أثناء مروره على الأكمنة للاطمئنان على القوات، وإطلاق اسمه على أحد الميادين الهامة بالمحافظة.

وقال ضياء العجيمي، أحد شباب أسيوط: «كنت أتوقع أن يكون هناك مبادرة تقدم من المحافظة، أثناء زيارة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بإطلاق اسم الشهيد اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط السابق، على أحد شوارع أسيوط، أو إحدى المنشآت، ولكن للأسف لم يحدث».

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وأوضح العجيمي أننا كأبناء أسيوط نطالب بإطلاق اسم الشهيد على نفق السلام أو كوبرى ٢٥ يناير، تخليداً لذكري الشهيد الصائم، وتكريماً لما قدمه للمحافظة، عرفاناً منا بالجميل، خاصة أن الشهيد استشهد في حادث سير أثناء تفقده الأكمنة وقوات الشرطة في رمضان إثر انقلاب سيارته.

وأشار ضياء إلى أنه إذا كان الله لم يرزق الشهيد بأبناء فكل من تعامل معه يعلم أنه كان يعامل الجميع كأبنائه.

الجدير بالذكر أن اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، استشهد في حادث سير إثر انقلاب سيارته يوم 29 مايو الماضي، على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء تفقد الخدمات الأمنية قبل الإفطار، والتأكد من وصول وجبة الإفطار ومدي جاهزية الأكمنة والاستماع إلى مشاكلهم.