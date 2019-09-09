"المرور": ضبط 7050 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 7050 مخالفة مرورية متنوعة.

وجهت الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ حيث جاءت المخالفات كالآتي: 2386 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و272 مخالفة السير بدون ترخيص "القيادة وتسيير-القيادة برخص لا تجيز"، و22 مخالفات دراجات نارية مخالفة، و42 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، و56 مخالفة شروط الترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.