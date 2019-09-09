المتهم بقتل زوجته في الخليفة: "بتخوني على مواقع التواصل الاجتماعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أدلى "سيد. ا" صاحب ورشة أحذية باعترافات تفصيلية حول قيامه بقتل زوجته داخل شقتهما بالخليفة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية.

وقال المتهم إنه تزوج "منى. ع" موظفة 32 سنة، منذ 7 سنوات ورزقا خلالها بطفلين، وعاشا حياة مستقرة لم تخلُ من خلافات زوجية عادية، مضيفًا أنه علاقتهما تحولت إلى مشاجرات دائمة منذ 6 أشهر بعدما علِم بخيانتها له، وعندما واجهها أنكرت وغادرت غاضبة لمنزل أسرتها.

وتدخل بعض الجيران للصلح بينهما، فاستجابت الزوجة وعادت لمنزلها دون توقف للمشاجرات بينهما بعدما أخبرته نجلته أن والدتها ذهبت لمقابلة صديق لها، فاستشاط غضبًا وواجهها يوم الحادث فأنكرت، بحسب اعترافات المتهم.

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وأضاف المتهم أنه يوم الحادث واجه زوجته بمعرفته مراسلتها عدة أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، فأنكرت فتعدى عليها بالضرب المبرح ثم استل سكينًا من المطبخ وسدد إليها عدة طعنات أودت بحياتها أمام الطفلين.

مناظرة النيابة لجثة المجني عليها، كشفت إصابتها بثلاث طعنات في البطن والصدر أدوا لحدوث نزيف دموي غزير ووفاتها، وتحفظت على السكين المستخدم في الحادث.

وقال شهود عيان في التحقيقات إن المجني عليها "حسنة الخلق" وتعمل موظفة وتساهم براتبها في الإنفاق على طفليها وزوجها لأن ليس له دخل ثابت، وأنه اعتاد التشاجر معها للحصول على كامل راتبها، وأضافوا أنه قتلها وهرول بالسكين في الشارع صارخًا "قتلت الخاينة"، قائلين إنه أراد تبرئة نفسه من تهمة القتل.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهم 15 يومًا بعدما نسبت له النيابة تهمة القتل العمد.