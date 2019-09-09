بمناسبة عيدها الـ51.. المدفعية المصرية بطولات وإنجازات- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشرت وزارة الدفاع فيلمًا تسجيليا بعنوان "المدفعية المصرية بطولات وإنجازات"، بمناسبة العيد 51 للمدفعية المصرية، وذلك لما حققه رجال المدفعية المصرية من بطولات في ذلك اليوم، حيث كان قرار اللواء أركان حرب عبدالتواب أحمد هديب مدير المدفعية يوم 08/09/1968 بتنفيذ قصفة نيران مركزة قوية ضد جميع الأهداف المعادية على طول مواجهة قناة السويس وبعمق حتى 10 كيلو مترات بغرض تدمير الخط الدفاعي الأول الذي بدأ العدو الإسرائيلي بناءه على الجانب الشرقي للقناة، وذلك بناءً على المعطيات السياسية والعسكرية وردًا على قيام العدو الإسرائيلي بقصف "الزيتية" بمدينة السويس.

ونجحت قوات المدفعية المصرية في تكبيد العدو الإسرائيلي في يوم لن ينساهُ العدو الإسرائيلي خسائر فادحة قدرت بإسكات 17 بطارية مدفعية وتدمير 6 بطاريات مدفعية و 19 دبابة و27 دشمة مدفع ماكينة و8 مواقع صواريخ أرض أرض و4 مخازن وقود ومنطقة إدارية.