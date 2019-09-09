جامعة القاهرة تستعد لإنطلاق المرحلة الثالثة من مشروع 1000 قائد إفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تستعد الفترة الحالية لإطلاق المرحلة الثالثة (التخصصية) من مشروع 1000 قائد إفريقي، والذي تنظمه كلية الدراسات الإفريقية العليا بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع 1000 قائد إفريقي انطلق في مارس الماضي بمشاركة 1260 شاب من مصر و 34 دولة إفريقية، مشيرًا إلى أن الجامعة تقوم حاليًا بإعداد التحضيرات لإنطلاق المرحلة الثالثة التخصصية من المشروع، والتي من المقرر أن تنطلق منتصف سبتمبر القادم لتقسيم المتدربين الذين اجتازوا المرحلتين التأسيسية والتأسيسية المتقدمة وفقًا لرغباتهم على 5 تخصصات رئيسية، وهي السياسة والإقتصاد والإعلام والإدارة وريادة الأعمال.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أن المرحلة التخصصية من مشروع 1000 قائد إفريقي سوف تتضمن جلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية يقوم عليها مجموعة من كبار المتخصصين والأساتذة والخبراء والمدربين المعتمدين دوليًا، إلى جانب تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين في كل تخصص من التخصصات الخمس لتنظيم الجانب العلمي والتطبيقي وصقل مهاراتهم المختلفة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على حرص الجامعة على توظيف كافة إمكانياتها وخبراتها وكوادرها البشرية لخدمة الأهداف الوطنية، مشيرًا إلى أن مشروع 1000 قائد إفريقي يخدم السياسة المصرية لتحقيق مزيد من الإنفتاح على إفريقيا وتوطيد أواصر التعاون مع الدول والشعوب الإفريقية، من خلال توظيف العلم والبحث العلمي والطاقات الشبابية لخدمة إفريقيا، ومساعدة القيادة المصرية في مهمتها في رئاسة الإتحاد الإفريقي، وتأكيدًا لدور الجامعة في خدمة الأهداف الإستراتيجة المصرية وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية.

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ومن جانبه، قال الدكتور محمد نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، إن المرحلة الثالثة التخصصية من مشروع 1000 قائد إفريقي سوف تتضمن تدريب الشباب المشاركين على تخصصات السياسة والإقتصاد والإعلام والإدارة وريادة الأعمال، موضحًا أن تخصص السياسة سيشمل كل مايتعلق بالسياسة الدولية والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات والنظم السياسية في إفريقيا، إلى جانب دور الدبلوماسية المصرية في افريقيا، والنظم الإنتخابية وجهود الإتحاد الإفريقي والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة.

وتابع الدكتور محمد نوفل، أنه في تخصص الإقتصاد سيتم تدريب الشباب على مجالات إقتصاديات إفريقيا، والتنمية والتخطيط الإقتصادي، والإقتصاد الكلي والقياسي، وفرص الإستثمار في إفريقيا وكل مايتعلق بالإقتصاد الإفريقي، مضيفًا أن تخصص الإعلام سيتم تدريب المشاركين فيه على مجالات الصحافة، والإذاعة والتليفزيون، والعلاقات العامة، والإعلام الإلكتروني، وأخلاقيات الإعلام، وواقع الإعلام الإفريقي وتحدياته ومستقبله.

وأضاف عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا، أنه سيتم تدريب المشاركين في تخصص الإدارة على مجالات السلوك التنظيمي، والإتجاهات الحديثة في الإدارة، وإدارة الجودة الشاملة والمشروعات إلى جانب الإدارة الإستراتيجية، لافتًا إلى أن تخصص ريادة الأعمال سيتم تدريب المشاركين فيه على مفهوم ريادة الأعمال وكيفية توليد الأفكار للمشروعات الريادية والخطط التسويقية والتشغيلية وبرامج دعم المشروعات الرائدة في الإقتصاد الإفريقي ومهارات عرض المشروع الريادي.

يشار إلى أن مشروع 1000 قائد إفريقي، يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تدريب وتأهيل الشباب الإفريقي لتولي مسؤولية القيادة، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكلف الرئيس الحكومة وكبار رجال الدولة بإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب شباب إفريقيا على القيادة وتأهيلهم لتولي مسؤولية القيادة.