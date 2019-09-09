الأرصاد: استقرار درجات الحرارة والعظمى على القاهرة 34

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من حالات الاستقرار في الأحوال الجوية على مختلف محافظات الجمهورية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الأسبوع حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 33 و34 درجة وعلى السواحل الشمالية ما بين 29 و30 درجة وتسجل على جنوب البلاد 39 درجة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية بعد ذلك إلى نهاية فصل الصيف بحلول 21 سبتمبر الجاري ليبدأ فصل الخريف والذي يصاحبه أمطار غزيرة على بعض الأماكن قد تصل إلى حد السيول في المحافظات المحاطة بالجبال.